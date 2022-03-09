شكرا لقرائتكم خبر صيانة دورية للحجر الأسود استعدادا لرمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود، في إطار الاستعدادات لموسم رمضان المبارك لعام 1443هـ.

وأوضح وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، أن وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام تشرف على كل الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها، بالتكامل والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام.

وأشار إلى استخدام أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية وبأساليب متطورة وطرق احترافية في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها، مبينا أنه ينفذها فريق فني متخصص مؤهل، حيث تنفذ أعمال الصيانة بأساليب متطورة حديثة مع تحري الفريق الفني أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز، خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وبين المحيميد أن تلك الأعمال تجسد اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بالحرمين الشريفين، خاصة الكعبة المشرفة، لما تحمله من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، مؤكدا أن ذلك نهج جميع من تعاقبوا على حكم هذه البلاد المباركة.