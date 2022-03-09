شكرا لقرائتكم خبر نظام الأحوال الشخصية ينهي الاجتهادات في قضايا تكافؤ النسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت موافقة مجلس الوزراء على نظام الأحوال الشخصية الاجتهادات في إصدار الأحكام المتعلقة بتكافؤ النسب والزواج والطلاق والخلع والحضانة وفسخ النكاح وغيرها نتيجة تعدد الآراء الفقهية وقلة النصوص الحديثية والقرآنية التي تناولت قضايا الأحوال الشخصية.

ومن أبرز ما حدده النظام، المكون من 260 مادة، رفض قبول قضايا عدم تكافؤ النسب بين الزوجين مطلقا والتي تسببت فيه مرات سابقة في تفريق أزواج بينهم أبناء بعد سنوات زواج عديدة بحسب النائب السابق في النيابة العامة بجدة والمحامي نايف آل منسي.

وشدد آل منسي خلال حديثه لـ «مكة» على أن أهمية النظام تكمن في جعل الحقوق والالتزامات واضحة ودقيقة، وليس فيها اجتهاد بحيث يصدر الحكم مباشرة ولا يطول أمد التقاضي.

ومن بين ما ورد في النظام منع زواج التي لم تبلغ مطلقا، أما البالغ التي يقل عمرها عن 18 عاما فتزوجها المحكمة إذا أثبت وليها وجود مصلحة في ذلك. وأخيرا أشار إلى أهمية القانون وشموليته لقضايا الأحوال الشخصية وانعكاساته الإيجابية على خدمة قضايا الأفراد والأسر وتيسير أمورهم وقضاء حوائجهم.

بعض مواد نظام الأحوال الشخصية

