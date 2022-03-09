6 مهام للموظفات السعوديات في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تؤدي 3000 مواطنة 6 مهام لا غنى عنها في خدمة ضيوف الرحمن تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 بتمكين المرأة وتعزيز إسهاماتها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. ولأهمية تمكين المرأة لتكون شريكا رئيسا يعنى بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، التفتت إليها كافة الجهات في منظومة خدمة ضيوف الرحمن، مستكملين مسيرة شرف خدمة الحرمين وضيوف الرحمن التي بدأها الملك المؤسس- طيب الله ثراه-. في المقابل تعمل المرأة في العديد من الجهات المرتبطة بخدمة زوار ومعتمري الحرمين الشريفين كوزارات الداخلية، الصحة، والحج والعمرة، إضافة إلى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث تتجلى أعمال المرأة بالحرمين الشريفين في العديد من المجالات المختلفة منها التخطيط والتطوير، التوجيه والإرشاد، الطوافة والتفويج، حيث تعمل جاهدة للارتقاء بالخدمات والاهتمام بضيوف الرحمن. جهات تعمل فيها المرأة لخدمة ضيوف الرحمن:





وزارة الداخلية



وزارة الصحة



وزارة الحج والعمرة



الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي



الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة



كدانة



6 مهام لأعمال المرأة في الحرمين الشريفين:



التوجيه والإرشاد



الطوافة والتفويج



المتابعة وحفظ الأمن



المراقبة وإدارة الحشود



الخدمات الصحية



التخطيط والتطوير



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