معرض مشكاة يطلق فعالية «جنون الطاقة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطلق معرض مشكاة التفاعلي، أحد مبادرات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، فعالية «جنون الطاقة» بداية الأسبوع المقبل، وذلك ضمن فعاليات مساءات مشكاة لاستقبال العائلات مجانا، واستكشاف علوم الطاقة بطريقة تفاعلية شيقة وثرية. ويحظى كل فرد من العائلة في مساءات مشكاة بفرصة رفع مستوى المعرفة بعلوم الطاقة وخلق ذكريات عائلية مميزة، كما يمكن للزوار مشاهدة الأفلام الحصرية التي تعرض بصالة العرض البانورامي، والتفاعل مع العروض العلمية التفاعلية التي تشجع الزائر على التفاعل معها مباشرة، والتزود بالمعلومات المفيدة حول الطاقة الذرية والمتجددة وكيفية الاستفادة من تطبيقاتها في حياتنا. المعرض التفاعلي





يتضمن مجموعة من الأنشطة والتجارب العلمية الجديدة والحصرية



خلال الفترة من 10 إلى 19 شعبان 1443



من الساعة الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء



يمكن حجز التذكرة عبر الرابط https://cutt.us/be8cb



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