إصدار أول تصريح الكتروني لأعمال الحفر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت أمانة عسير أمس أول تصريح الكتروني بالمنطقة عبر خدمة «نسق» الالكترونية التي تتيح للجهات الخدمية أو من يمثلها التقدم لطلب الحصول على تصريح أعمال الحفر.

وأوضح وكيل الأمين للمشاريع المهندس عبدالله الرياعي، أن الخدمة تهدف إلى تنسيق أعمال الأمانة مع الجهات الأخرى قبل البدء بأعمال الحفر أو تقديم إحدى خدمات المرافق العامة.

وأشار إلى أنه يتعين على الجهة الخدمية تعريف ممثليها وفريق العمل الخاص بها داخل المكاتب التنسيقية وربطهم الكترونيا، بالإضافة لتجهيز المخططات الجغرافية للمسارات الحفرية المطلوب إصدار تصريح حفر لها، وتجهيز خطة الأمن والسلامة بالموقع، وتجهيز خطة التحكم المروري في حال الحاجة لإغلاق أحد الشوارع.

وأكد أهمية تقديم طلب إصدار التصريح قبل بدء الحفر المخطط بمدة كافية للسماح بنشر الطلب على كل الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها، وذلك لتحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة بما يسهم في تحسين مستوى رضا المستفيدين.