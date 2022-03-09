7 أبعاد لنجاح «التحول الوطني».. والشباب في قلب المعادلة

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وأطلق البرنامج، وهو أحد برامج تحقيق «رؤية »2030 ، تقريره السنوي لعام 2021 ،الذي يستعرض أبرز ما حققته منظومة البرنامج في العام الماضي، واستعرض منجزاته المصنفة إلى 7 أبعاد، تمثل نطاق عمل البرنامج في مرحلته الثانية ) 2021 - 2025 (.
يأتي الإع الن عن هذه الإنجازات من خلال تقرير )تحول وطني للحاضر والمستقبل( الذي يستعرض أبرز ما حققه البرنامج في عام 2021 ، ضمن سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن برنامج التحول الوطني، ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط الآتي: / https://www.vision2030.gov.sa/mediajmocu0t4/annual-ntp-report-2021-ar.pdf
ما تم استحداثه في المرحلة الثانية:
- يعد تطوير الشراكات الاقتصادية استكمالا لطموحات برنامج ريادة الشراكات الاستراتيجية.
- تم تسكين مبادراته ونقلها إلى برنامج التحول الوطني بأهدافها الاستراتيجية ومؤشراتها.
- تطوير شراكات اقتصادية إقليمية وعالمية مع الشركاء الذين يمثلون مع المملكة تكاملا اقتصاديا قويا.
- تكوين علاقات في مختلف المجالات والنطاقات الاقتصادية.
- تحديد فرص ومبادرات الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة.
- تعظيم الاستفادة من الشراكات الاقتصادية الحالية والمستقبلية لتحقيق طموحات الرؤية.
- دراسة وتقييم الشراكات الاقتصادية القائمة مع الدول الخليجية والإقليمية والعالمية.
- تحديد فرص تعزيزها وتطويرها.
- دراسة فرص خلق شراكات اقتصادية جديدة مع هذه الدول.
- تعزيز ورفع مكانة المملكة الاقتصادية خليجيا وإقليميا وعالميا.
التحول الوطني في نهاية 2021:
- على المستوى الخليجي كدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.
- على المستوى العربي كجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.
- على المستوى العالمي كفرنسا وأوزبكستان وكازخستان وأذربيجان وبنجلاديش ونيجيريا والبرازيل.
مؤشرات قياس الأداء:
- تطوير الشراكات الاقتصادية.
- زيادة حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة:
- 17.11 مليار ريال في 2019.
- 65 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2021.
- تجاوز المستهدف وهو 42 مليار ريال.
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