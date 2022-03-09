7 أبعاد لنجاح «التحول الوطني».. والشباب في قلب المعادلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ برنامج «التحول الوطني » مسيرة جديدة نحو تطوير شراكات اقتصادية إقليمية وعالمية، يسعى من خلالها إلى خلق فرص عمل للشباب والفتيات، ودعم الاستثمار ورفع مكانة المملكة اقتصاديا.

وأطلق البرنامج، وهو أحد برامج تحقيق «رؤية »2030 ، تقريره السنوي لعام 2021 ،الذي يستعرض أبرز ما حققته منظومة البرنامج في العام الماضي، واستعرض منجزاته المصنفة إلى 7 أبعاد، تمثل نطاق عمل البرنامج في مرحلته الثانية ) 2021 - 2025 (.

يأتي الإع الن عن هذه الإنجازات من خلال تقرير )تحول وطني للحاضر والمستقبل( الذي يستعرض أبرز ما حققه البرنامج في عام 2021 ، ضمن سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن برنامج التحول الوطني، ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط الآتي: / https://www.vision2030.gov.sa/mediajmocu0t4/annual-ntp-report-2021-ar.pdf

ما تم استحداثه في المرحلة الثانية:







يعد تطوير الشراكات الاقتصادية استكمالا لطموحات برنامج ريادة الشراكات الاستراتيجية.



تم تسكين مبادراته ونقلها إلى برنامج التحول الوطني بأهدافها الاستراتيجية ومؤشراتها.



تطوير شراكات اقتصادية إقليمية وعالمية مع الشركاء الذين يمثلون مع المملكة تكاملا اقتصاديا قويا.



تكوين علاقات في مختلف المجالات والنطاقات الاقتصادية.



تحديد فرص ومبادرات الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة.



تعظيم الاستفادة من الشراكات الاقتصادية الحالية والمستقبلية لتحقيق طموحات الرؤية.



دراسة وتقييم الشراكات الاقتصادية القائمة مع الدول الخليجية والإقليمية والعالمية.



تحديد فرص تعزيزها وتطويرها.



دراسة فرص خلق شراكات اقتصادية جديدة مع هذه الدول.



تعزيز ورفع مكانة المملكة الاقتصادية خليجيا وإقليميا وعالميا.



التحول الوطني في نهاية 2021:





على المستوى الخليجي كدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.



على المستوى العربي كجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.



على المستوى العالمي كفرنسا وأوزبكستان وكازخستان وأذربيجان وبنجلاديش ونيجيريا والبرازيل.



مؤشرات قياس الأداء: