الدوام الصيفي بمدارس الرياض 17 شعبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن تطبيق الدوام الصيفي للعام الدراسي الحالي لجميع المدارس الحكومية والأهلية بداية من الفصل الدراسي الثالث، الذي سيبدأ يوم الأحد 17 شعبان الموافق 20 من شهر مارس. وبين المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي بن محمد الغامدي، أنه وفق الدوام الصيفي سيكون حضور الطلاب والطالبات الساعة 6:30 صباحا على أن تكون بداية الحصة الأولى الساعة 6:45 صباحا.



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