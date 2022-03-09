شكرا لقرائتكم خبر تأهيل أول فريق سعودي لـ «الفورمولا »1 في المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتأهب 25 طالبا وطالبة لخوض التصفيات النهائية لبرنامج «الفورمولا 1» في المدارس، الذي احتضنه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، ويمثل التحدي العالمي للعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM) سعيا لتشجيع الشباب المبتكرين لقيادة مستقبل الصناعات الإبداعية في المملكة، في الوقت الذي أمضى الطلاب حوالي 5 أسابيع تدريبية، استعدادا للمشاركة في النهائيات بالمملكة المتحدة 10يوليو القادم.

وأوضح مدير إدارة البرامج في المركز الدكتور أشرف فقيه أن العمل على دعم الطلاب الشغوفين بالتصميم الهندسي بهدف النهوض بهم أكاديميا وتقنيا من خلال تهيئتهم؛ ليكونوا قادة ونواة المستقبل للكفاءات العلمية المتميزة.

وأضاف «إن مرحلة التصفيات ما قبل النهائية ستكون بتاريخ 31 مارس 2022م، حيث ستشهد اختيار عدد من المشاركين البالغ عددهم 25 مشاركا، وترشيحهم للتصفيات النهائية بناء على تقييم لجان متخصصة».

ووصفت مسؤولة البرنامج في «إثراء» مها عبدالهادي، تدريب المشاركين بـ «خلية نحل»، مبينة أن «المسابقة في المدارس لهذا العام، هي الأولى على مستوى المملكة، وتهدف إلى تعزيز المهارات العلمية والهندسية لدى الطلاب، عبر تزويدهم بمهارات عليا وفق منهج تعليمي STEM».

شغف الطلاب

على صعيد الطلاب المتدربين في البرنامج والمتحفزين لهذه المشاركة التاريخية، يربط الطالب فتحي اللبابيدي، 16 عاما، بين شغفه في لعبة الليغو منذ صغره، ومدى إتقانه ودقة تصميمه خلال مراحل تصنيع نموذج سيارة الفورمولا 1، بعد أن قطع مراحل متقدمة في التدريب.

أما ورنا طارق (14 عاما) فيستهويها التصميم، ووجدت ضالتها في الفورمولا1، بعد أن تمكنت من مواجهة التحديات المتمثلة في عدم قدرتها على التعبير من خلال الرسم الهندسي، موضحة «كنت أواجه مشكلة عدم القدرة على التعبير عن الخيال العلمي والهندسي والتفكير خارج الصندوق، ومن خلال التدريب النظري والعملي، قفزت بشكل تدريجي؛ لتحقيق الهدف المرجو.

فورمولا 1 في المدارس

