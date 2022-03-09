شكرا لقرائتكم خبر تأهيل أول فريق سعودي لـ «الفورمولا »1 في المدارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير إدارة البرامج في المركز الدكتور أشرف فقيه أن العمل على دعم الطلاب الشغوفين بالتصميم الهندسي بهدف النهوض بهم أكاديميا وتقنيا من خلال تهيئتهم؛ ليكونوا قادة ونواة المستقبل للكفاءات العلمية المتميزة.
وأضاف «إن مرحلة التصفيات ما قبل النهائية ستكون بتاريخ 31 مارس 2022م، حيث ستشهد اختيار عدد من المشاركين البالغ عددهم 25 مشاركا، وترشيحهم للتصفيات النهائية بناء على تقييم لجان متخصصة».
ووصفت مسؤولة البرنامج في «إثراء» مها عبدالهادي، تدريب المشاركين بـ «خلية نحل»، مبينة أن «المسابقة في المدارس لهذا العام، هي الأولى على مستوى المملكة، وتهدف إلى تعزيز المهارات العلمية والهندسية لدى الطلاب، عبر تزويدهم بمهارات عليا وفق منهج تعليمي STEM».
شغف الطلاب
على صعيد الطلاب المتدربين في البرنامج والمتحفزين لهذه المشاركة التاريخية، يربط الطالب فتحي اللبابيدي، 16 عاما، بين شغفه في لعبة الليغو منذ صغره، ومدى إتقانه ودقة تصميمه خلال مراحل تصنيع نموذج سيارة الفورمولا 1، بعد أن قطع مراحل متقدمة في التدريب.
أما ورنا طارق (14 عاما) فيستهويها التصميم، ووجدت ضالتها في الفورمولا1، بعد أن تمكنت من مواجهة التحديات المتمثلة في عدم قدرتها على التعبير من خلال الرسم الهندسي، موضحة «كنت أواجه مشكلة عدم القدرة على التعبير عن الخيال العلمي والهندسي والتفكير خارج الصندوق، ومن خلال التدريب النظري والعملي، قفزت بشكل تدريجي؛ لتحقيق الهدف المرجو.
فورمولا 1 في المدارس
- تستهدف المسابقة طلاب المدارس الحكومية والخاصة من المرحلتين المتوسطة والثانوية.
- يعملون في فرق مكونة من 3 إلى 6 أفراد.
- سيتأهل الفريق الأول في المملكة إلى نهائيات بطولة أرامكو السعودية للفورمولا1 في المدارس.
- ستنظم بالمملكة المتحدة بمنافسة 26 ألف مدرسة.
- استخدام القوانين الفيزيائية والرياضية؛ لتجربة السيارات على مضمار سباق طوله 20 م.
- تمثيل المملكة لأول مرة ضمن 54 دولة مشاركة في البرنامج العالمي.
- تهيئة مختبر مزّود بأحدث الأجهزة التقنية المطورة والمعّززة؛ لتدريب المشاركين.
كانت هذه تفاصيل خبر تأهيل أول فريق سعودي لـ «الفورمولا »1 في المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.