اخبار دوليه – منظمة الصحة: جائحة كورونا بعيدة عن الانتهاء والفيروس يتطور

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن جائحة عدوى فيروس كورونا «كوفيد-19» بعيدة عن الانتهاء، محذرا من مخاطر سلالات جديدة له.

وقال غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي للمنظمة في جنيف، اليوم الأربعاء: «جائحة كوفيد-19 بعيدة عن الانتهاء، وهي لن تنهي في أي مكان طالما لم تنته في العالم بأسره».

وشدد غيبريسوس على أن «الفيروس لا يزال يتطور»، مشيرا إلى أنه أدى حتى الآن إلى وفاة أكثر من 6 ملايين شخص في العالم.

وسجلت منظمة الصحة العالمية حتى الآن 446.5 مليون إصابة بفيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19» والذي انتشر من مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019، بينها 6.004 مليون وفاة.