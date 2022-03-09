تعليم الشرقية يقدم 14 برنامجاً لطلابه الموهوبين خلال الفصل الدراسي الثاني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية
اختتم تعليم المنطقة الشرقية ممثلاً بمركز الموهوبين 14 برنامجا متخصصا ومتقدما وجهت لـ 653 طالبا من الطلاب الموهوبين في مدارس المنطقة الشرقية، خلال الفصل الدراسي الثاني.
استفاد من البرامج 262 طالبا موهوبا و206 طلاب في المرحلة المتوسطة و185 طالبا في المرحلة الابتدائية، ضمن برامج الدعم والرعاية المستمرة في عدة مجالات، تنعكس على نتائج الموهوبين في المسابقات والمحافل المحلية والإقليمية والدولية.
ومن جانب آخر، يطلق مكتب التعليم بمحافظة القطيف غداً، مبادرة لتسجيل وتدريب الطلاب والطالبات بمسابقة وزارة التعليم “مدرستي تبرمج” الرقمية في نسختها الثانية التي تستمر لمدة 3 أيام، للتعريف بقواعد المسابقة، والإجابة على الاستفسارات.
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