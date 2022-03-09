وزير المالية: القطاع المالي والمصرفي يسهم وبشكل فاعل في رفد عجلة التنمية الاقتصادية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المالي والمصرفي في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية وتمكينها من المساهمة في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن مملكة البحرين مستمرة في تنمية وتطوير القطاع المالي والمصرفي وتهيئة كافة المقومات والتسهيلات الداعمة له بما يرسخ من مكانتها كمركز مالي ومصرفي إقليمي ودولي.

جاء ذلك لدى لقاء معاليه اليوم السيد سونيل كوشال الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لبنك ستاندرد تشارترد، والدكتور بطرس كلينك الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط والبحرين للبنك، حيث نوّه معاليه بالإنجازات التي حققتها المؤسسات المالية والمصرفية وإسهاماتها البارزة في دعم الاقتصاد من خلال تقديم التسهيلات المالية للفرص الاستثمارية الواعدة.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع ذات العلاقة بالقطاع المالي والمصرفي، ومناقشة آخر التطورات والمستجدات على صعيد الاقتصاد العالمي.

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