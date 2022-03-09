وفد التحالف الإسلامي العسكري يزور معرض الدفاع العالمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قام وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برئاسة الأمين العام للتحالف المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي وممثلي الدول الأعضاء , اليوم , بزيارة لمعرض الدفاع العالمي 2022 بالرياض في نسخته الأولى.
وأشاد اللواء المغيدي خلال الزيارة بما يقدمه هذا المعرض من أحدث التقنيات العسكرية المحلية والعالمية الذي أصبح أنموذجاً عالمياً يُحتذى به في عالم المعارض الدفاعية، منوهاً بالدعم الكبير من القيادة الرشيدة – أيدها الله – في دعم قطاع الصناعات العسكرية والدفاعية.
وتجول الوفد على مرافق معرض الدفاع العالمي وما يحتويه من مشاركات محلية وإقليمية ودولية والمتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية والدفاعية، حيث اشتمل على العديد من المعدات العسكرية المتنوعة والتقنيات الجديدة.
يُذكر أن هذه الزيارة تأتي من منطلق حرص التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب على تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء والدول الداعمة والمنظمات والمراكز والمعارض الدولية وتعزيز العلاقات والتعاون المستمر مع الجهات ذات العلاقة كافةً من أجل رفع القدرات وتبادل أفضل الممارسات الدولية والمعلومات والخبرات في مجال محاربة الإرهاب والانضمام إلى الجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.
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