اخبار دوليه – الأسى والإحباط على وجه ماكرون بعد مكالمة بوتين

محمد بن مسعود - الدمام - وثقت مجموعة من الصور نشرها قصر الإليزيه شكل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب حديثه مع نظيره الروسي، والتي بدت فيها ملامح الأسى والإحباط على وجهه.

فقد نشرت الرئاسة الفرنسية صوراً لماكرون بعد مكالمته، مساء الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص العملية العسكرية في أوكرانيا.

إلا أن ملامحه بدت أصدق إنباء من التصريحات والبيانات، وأكدت فشل المحاولات الفرنسية المتكررة من أجل تهدئة النزاع.

وكان ماكرون أعلن بعد الاتصال المرير على ما يبدو بأنه لا يتوقع تسوية للأزمة في المستقبل القريب، واصفا المحادثات مع نظيره الروسي بـ «الصعبة».

مفاوضات صعبة

كما قال إن «المفاوضات مع بوتين صعبة، لأنه يرفض وقف إطلاق النار، ولا أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل في الأيام المقبلة، لكنني آمل ذلك».

كذلك أضاف أن الأعمال العدائية ستستمر على المدى القصير، لكنه أشار إلى أنه سيواصل الحديث مع روسيا.