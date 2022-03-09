اخبار دوليه – الكويت.. فتاتان تقتلان أمهما طعنًا ونحرًا

محمد بن مسعود - الدمام - قامت فتاتان بقتل أمهما طعنًا ونحرًا في منطقة الدوحة في دولة الكويت لخلافات بينهما، وفصلتا الرأس عن الجسد وفقًا لما ذكرته صحيفة «الرأي» الكويتية.

وضبطت الفتاتان في البيت نفسه، كما عثرت الأدلة الجنائية على السكين التي استخدمت أداة للجريمة، وتعمل النيابة والطب الشرعي على معاينة مسرح الجريمة.

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