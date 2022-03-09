السعوديه ولي العهد يشكر الهزاع على تهنئة التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - وجه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقية إلى خالد الهزاع قال فيها «تلقينا تهنئتكم بمناسبة يوم التأسيس للدولة السعودية ، ونشكركم على ما عبرتم عنه من مشاعر طيبة، ودعوات صادقة، داعين الله تعالى أن يديم علينا جميعاً الأمن والازدهار، إنه سميع مجيب». وكان الهزاع وجه برقية إلى ولي عهده، مهنئاً إياه بمناسبة يوم التأسيس للدولة السعودية.

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