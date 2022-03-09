محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. لحظة تفجير زوجين أوكرانيين مسنيْن داخل سيارتهما بقذيفتين من دبابة روسية

أظهر مقطع فيديو صادم لحظة تفجير زوجين أوكرانيين مدنيين مسنين في سيارتهم بواسطة دبابة روسية في هجوم غير مبرر تمامًا يكشف عن وحشية غزو فلاديمير بوتين غير القانوني. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وفي مقطع مدته 54 ثانية تمت مشاركته على نطاق واسع على Twitter ، تحركت سيارة في الإطار قبل أن تتوقف عندما أطلقت دبابة روسية النار مرتين على السيارة. ووثقت لقطات منفصلة بقايا زوجين مذبوحين داخل سيارة ، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

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