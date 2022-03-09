محمد بن مسعود - الدمام - “احذفه من هاتفك فوراً” .. غوغل تحظر تطبيق “أندرويد” جديدا!

حظرت غوغل تطبيق “أندرويد” من متجر “بلاي” الشهير، وإذا كنت قد قمت بتنزيله فعليك حذفه فوراً دون تأخير وتحقق من أي أذونات ربما منحتها له.

ووفقا لخبراء الأمن في NCC Group، فإن أحدث تطبيق يظهر على متجر “بلاي”، يسمى Antivirus Super Cleaner، يأتي مليئا ببرامج ضارة سيئة تسمى SharkBot والتي لديها القدرة على بدء تحويل الأموال عبر أنظمة التحويل التلقائي (ATS).

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تحويل الأموال بين الحسابات

وبمجرد إصابة الجهاز بهذا الخطأ، يمكن تحويل الأموال بين الحسابات مع عدم معرفة المستخدم أبدا بأي شيء خاطئ. ويعرف Sharkbot بأنه برنامج ضار معقد بشكل لا يصدق يستخدم مجموعة من التكتيكات الخداعية لسرقة الأموال من الحسابات الشخصية.

وأولا، يمكن لهذا الخطأ أن يتراكب مع صفحة تسجيل دخول مزيفة عندما يكتشف أن المستخدم يحاول الوصول إلى حساباته مع المتسللين ثم يتمكن من سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور.

يسمح للمجرمين بالسيطرة الكاملة على الهاتف عن بُعد

ويمكن لـ Sharkbot بعد ذلك السماح للمجرمين بالسيطرة الكاملة على الهاتف الذكي عن بُعد، كما أنه يمتلك القدرة على إخفاء الرسائل النصية التي غالبا ما ترسلها المؤسسات المالية للتأكد من أن المستخدمين يعرفون أن شخصا ما يصل إلى حساباتهم.

وما يجعل هذا التهديد أسوأ هو قدرته على الانتشار أكثر دون استخدام متجر “بلاي”. وبمجرد إصابة الجهاز، يمكن لـ Sharkbot استخدام ميزة “الرد المباشر” في “أندرويد” للرد على الفور على الإشعارات. وقد يسمح ذلك بإرسال رسائل إلى جهات الاتصال مما قد يخدع مستخدمي “أندرويد” الآخرين لتنزيل الخطأ. وفقاً لموقع “إكسبريس”

واعتبارا من 6 مارس، كان التطبيق لا يزال متاحا على متجر “بلاي”، ولكن غوغل منعت تنزيله على أي أجهزة أخرى منذ ذلك الحين.