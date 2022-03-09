بالأرقام.. الدفاع الروسية تعلن خسائر الجيش الأوكراني خلال الأيام الماضية

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، إن طائرات النيتو تقوم بعمليات استطلاع من أجواء بولندا لصالح الجيش الأوكراني.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنه تم تدمير ٩٥٣ دبابة ومدرعة أوكرانية منذ بدء العملية العسكرية، فيما تم تدمير 146 طائرة ومروحية تابعة للجيش الأوكراني.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، إلى أنه تدمير أكثر من ٩٠٪؜ من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

ولفتت إلى أن هناك مقاتلات حربية أوكرانية عدة غادرت إلى رومانيا ولا تشارك في المعارك.