الناتو يعلن عن اجتماع حضوري لوزراء الدفاع الأربعاء المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعلن حلف شمال الأطلسي في بروكسل عن اجتماع حضوري لوزراء دفاع الناتو يوم الأربعاء المقبل لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية. وأوضح مصدر في مقر الحلف في بروكسل أن الاجتماع سيجري بحضور ممثلين عن فنلندا والسويد والممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن.

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