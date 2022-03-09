الماء بالعسل على الرّيق .. لن تتخيّل النتيجة!

محمد بن مسعود - الدمام - يُعرف العسل بقدرته على علاج العديد من الأمراض بالإضافة إلى فوائده الغذائية العالية.

يساعد العسل في تقليل أعراض بعض الأمراض

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يستخدم العسل في الطب البديل لعلاج السعال والتهاب اللوزتين.

كما أن الماء مع العسل له فوائد كبيرة. لكن يجب شربه باستمرار خاصة على معدة فارغة في الصباح الباكر.

ينصح خبراء الصحة بشرب الماء مع العسل لإنقاص الوزن. حيث أن هذا الخليط يحسن الشعور بالامتلاء ويقلل من رغبة الجسم في تناول الحلويات.

بالإضافة إلى ذلك يعمل العسل مع الماء “كمضاد حيوي” طبيعي لاحتوائه على مضادات الأكسدة والعديد من الفيتامينات والسوائل وكذلك الإنزيمات المفيدة التي تقاوم البكتيريا.

يعمل ماء العسل على تقوية جهاز المناعة في الجسم كما يفيد في علاج آلام المعدة والغازات حيث يقلل هذا المشروب السحري الغازات في الأمعاء ويحد من تلفها.

أما بالنسبة للعسل ذو اللون الداكن، فإن له فوائد إضافية أخرى مثل خفض نسبة الكوليسترول في الدم مما يؤدي إلى تقليل أمراض القلب.

للعسل أيضًا فوائد طبية أخرى مثل تسريع التئام الأمراض وتنقية البشرة.