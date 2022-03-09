اخبار الخليج – تحت رعاية وزير العمل والتنمية الاجتماعية.. الأهلية تنظم يوم المهن في حرمها الجامعي الأسبوع المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت رعاية سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حميدان، تقيم الجامعة الأهلية في الاسبوع المقبل، فعاليات معرض يوم المهن العاشر، في الرواق العلوي بالحرم الجامعي للجامعة الأهلية، بمشاركة أكثر من 55 من الوزارات والمؤسسات والشركات.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس المؤسس للجامعة الأهلية ورئيس مجلس أمنائها بأن معرض يوم المهن في نسخته العاشرة يأتي تأكيدا على اهتمام الجامعة بربط طلبتها وخريجيها بسوق العمل واحتياجاته المتطورة باستمرار، منوها إلى أن الجامعة مستعينة بصلتها الوثيقة بمؤسسات القطاع العام والخاص تقوم بمراجعات مستمرة ومنتظمة لخططها الدراسية ومناهجها التعليمية لتحدثها وتطورها بما يواكب مستجدات سوق العمل.

وأضاف: إن إقامة يوم المهن في الجامعة الأهلية تحت رعاية سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يقود الوزارة بجهود حثيثة من أجل توطين مختلف قطاعات سوق العملعبر رفدهم بالخريجين المؤهلين والمدربين. ونوه إلى أن المعرض يهدف لتعريف الشركات والقطاع الحكومي بمخرجات الجامعة الأهلية، حيث يشكل هذا اليوم فرصة للخريجين والباحثين عن عمل للالتقاء والتواصل تحت سقف واحد، فضلا عن توفير فرص التوظيف لطلبة وخريجي الجامعة.

وصرح مدير العلاقات المهنية بالجامعة الأهلية السيد حسين محمد حبيب بأن يوم المهن يستقطب العديد من طلبة وخريجي الجامعة الأهلية، مؤكدا أن الجامعة تحرص على اضافة الجديد في هذا المعرض عاما بعد آخر .

وأكد أن أهمية يوم المهن بالنسبة للطلبة والخريجين تكمن في كونه يوماً يوفر فرصة التعرف إلى أنواع القطاعات المهنية التي تناسب تخصصاتهم، واكتساب الخبرة والمهارة في مجال تقديم السيرة الذاتية واجتياز مقابلة العمل بنجاح، في ظل ما يوفره المعرض على هامشه من ورش تدريبية على كتابة السيرة الذاتية وإجراء مقابلة التوظيف.

وأشار حبيب إلى أن عدد الوزارات والمؤسسات والشركات المشاركة لهذا العام قد تجاوز 55 مؤسسة من القطاعين العام والخاص، من بينها مؤسسات حكومية ومؤسسات مصرفية وشركات اتصالات ومؤسسات خدمات الضيافة وممثلين عن قطاع البيع بالتجزئة والشركات النفطية والصناعية وعدد من مؤسسات التدريب المهني.

يشار إلى أن عمادة شؤون الطلبة ومن خلال إدارة العلاقات المهنية التابعة لها تقيم بشكل دوري ورش ودورات تدريبية تختص بالجوانب المهنية لتزويد طلبة الجامعة وخريجيها بمختلف تخصصاتهم بالمهارات المطلوبة لخوض غمار سوق العمل.