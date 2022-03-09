اخبار الخليج – رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الإسرائيلي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان الجنرال أفيف كوخافي رئيس الأركان بدولة إسرائيل لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي والوفد المرافق، مساء اليوم الأربعاء 9 مارس 2022م، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين.

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