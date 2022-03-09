الأمير حسام بن سعود يطلع على مراحل مبادرة أمانة الباحة لمعالجة التشوه البصري ويطلق عدداً من المبادرات

محمد بن مسعود - الدمام - اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بديوان الإمارة اليوم، على المعرض الخاص بمشروع أمانه المنطقة لإزالة التشوهات البصرية.

واستمع سموه لعرض شامل عن المشروع قدمه أمين المنطقة الدكتور علي بن محمد السواط .

بعد ذلك أطلق مبادرة رفع الانقاض والمخلفات الإنشائية، التي تهدف إلى إزالة التشوهات البصرية بمشاركة المقاولين المتطوعين, كما أطلق مبادرة شارك معنا والتي تهدف إلى إشراك المجتمع والمهتمين والمتخصصين في جهود الأمانة والبلديات في إزالة التشوهات البصرية .

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من جهة أخرى شهد سمو أمير منطقة الباحة توقيع عدد من مذكرات التعاون مع أمانة الباحة في مجال معالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري والتي وقعتها أمانة المنطقة مع مجلس شباب الباحة وجمعية أبواب للعمل التطوعي وفريق عطاء التطوعي ورابطة الباحة الخضراء وفرع جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة .

وفي ختام الحفل كرّم سمو أمير المنطقة أمانة منطقة الباحة, وفرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية لمبادرة نعمل معاً والتي تم تعميمها على مستوى مناطق المملكة .