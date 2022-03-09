وزير الخارجية يرأس وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – وزيرة الصحة تبحث مع نظيرها الإسرائيلي الاعتراف المتبادل برخص مزاولة المهن الطبية وتدريب الممرضات وابتعاث المرضى للعلاج وزراعة الأعضاء

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