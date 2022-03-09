أمير جازان يدشن التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - جــازان -فضه عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان بن عبد العزيز المحلية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره للبنين والبنات بدورتها “23” بمنطقة جازان التي تقيمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ونوه سمو أمير جازان ، بجهود خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله- في العناية بكتاب الله عز وجل والحفاظ والحافظات وما يجدونه من رعاية واهتمام في تخصيص مسابقة القران الكريم.

واستمع سموه لشرح من فضيلة مدير فرع الشؤون الإسلامية بجازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي عن المسابقة وتشارك فيها المنطقة بـ”9″ مشاركين من الجنسين في جميع أفرع المسابقة المتمثلة في “حفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملاً، وحفظ القرآن الكريم كاملاً مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ عشرين جزءاً متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ عشرة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد، إضافة لفرع حفظ ثلاثة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد والذي خصص لأبناء الشهداء”.