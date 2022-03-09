محمد بن مسعود - الدمام - فنانة شهيرة بإطلالة صادمة .. “مخيفة وشكل وجهها غريب!”

قامت الفنانة العالمية ​مادونا​ بمفاجأة جمهورها على مواقع السوشل ميديا بعد تداول صورة لها التقطت قبل يومين مع ابنها روكو ريتشي بواسطة عدسات الباباراتزي.

وللمرة الاولى تظهر مادونا التي تبلغ من العمر 63 عاماً من دون فلتر أو فوتوشوب بالصور.

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أثارت الصورة المسربة لها صدمة الجمهور واعتبروا ان شكلها مخيفاً وشكل وجهها غريب جاً واعتبروا انها أجرت العديد من العمليات التجميلية التي باءت بالفشل ولذلك ظهرت بهذا الشكل الذي لم يتعود عليه المتابعين.