شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية يُطلق ملتقى "أثر" الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الملتقى يهتم بالمسؤولية الاجتماعية

- تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية واقتراح المبادرات ذات العلاقة

- تلبية احتياجات المجتمع بالمنطقة بدعم مباشر من سمو أمير الشرقية

- استعراض استراتيجية المسؤولية الاجتماعية وواقعها

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، يُطلق صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، يوم الأحد القادم ملتقى المسؤولية الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة، تحت شعار "أثر"، بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد الماجد، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء".

وأكدت صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيسة أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، أهمية الجُهود التي تُقدمها الدولة لملف المسؤولية الاجتماعية والاهتمام والرعاية من لَدُن القيادة الحكيمة -أيدها الله- التي ستسهم في تعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات بالمملكة والمساهمة في رفاهية المجتمع وتنميتها.

وأشارت إلى أن الملتقى جاء متناغماً مع أهداف المجلس الاستراتيجية للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومنها تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية واقتراح المبادرات ذات العلاقة التي تلبي احتياجات المجتمع بالمنطقة بدعم مباشر من سمو أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للمجلس وسمو نائبه.

من جانبه، عدّ مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، الملتقى الذي يستمر يومين، فرصة كبيرة للمختصين والمهتمين والباحثين في مجال المسؤولية الاجتماعية لإثراء النقاش وتقديم الاقتراحات وطرح الرؤى في المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وسيتضمن الملتقى عدداً من الجلسات العلمية بمجال المسؤولية الاجتماعية بمشاركة مختلف القطاعات، تستعرض استراتيجية المسؤولية الاجتماعية وواقع المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة والاطلاع على التجارب الرائدة لشركات القطاع الخاص والجمعيات بالقطاع غير الربحي.