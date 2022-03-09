وزارة الصحة وجامعة الإمام محمد بن سعود توقعان اتفاقية تعاون وشراكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

وقّعت وزارة الصحة اليوم، اتفاقية تعاون وشراكة مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحضور مساعد وزير الصحة محمد العبدالعالي، حيث قام بالتوقيع من وزارة الصحة وكيل الوزارة المساعد للتمكين المهندس فهد بن صالح العزام ومن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الوكالة المساعد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز التميم .

وتهدف هذه الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال مراكز البحوث بعمادة البحث العلمي بجامعة الإمام ووزارة الصحة في إنجاز الدراسات والبحوث التي تخدم المجالات المشتركة بين الطرفين، والتعاون في الأنشطة البحثية أو الفعاليات العلمية التي تخدم الجهتين في عقد المؤتمرات العلمية والندوات البحثية في مجالات الدراسات، والبحوث والتدريب بمرافق الجامعة وموادها العلمية، والإسهام والمشاركة في إنشاء الكراسي البحثية المتعلقة في مجال الدراسات والبحوث الصحية والاجتماعية التي تخدم الطرفين، وتبادل المعلومات والبيانات الإحصائية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون البحثي المشترك في البحوث التطبيقية والاجتماعية والإنسانية التي تخدم توجهات الجامعة والوزارة وتعزز جودة الصحة للمواطن ، ومشاركة الوزارة في تأهيل مختبرات الجامعة من خلال تطبيق آليات الممارسات المختبرية الجيدة ومن خلال توفير إمكانيات الاختبارات الطبية والبيولوجية للعينات والاستفادة المتبادلة من المعامل البحثية والمختبرات التخصصية بين الجامعة والوزارة.

كما تهدف إلى تشكيل لجان بحثية مشتركة للتعاون في تقديم حلول للمشكلات والتحديات التي تواجه الوزارة وتخدم صحة المواطن والمجتمع وتحسين جودتهما من خلال الخبرات البحثية التي يمتلكها الطرفين وتأهيل الباحثين بالجامعة والوزارة من خلال التعاون المشترك في تنفيذ دورات تدريبية في مجال البحث العلمي والبرامج الحاسوبية الداعمة له، وبناء شراكات ذكية تتضمن تكوين مجموعات بحثية مشتركة بين الجامعة والوزارة، لإنتاج بحوث علمية مصنفة ومنتجات علمية ذات قيمة تخدم احتياجات الطرفين وتتماشى والأولويات الوطنية في المجال الصحي، والإشراف العلمي والبحثي المشترك على تدريب طلبة الجامعة في مشاريع التخرج بمعامل ومختبرات الوزارة، ودعم الإشراف العلمي والبحثي المشترك على أبحاث طلبة الدراسات العليا بالجامعة ورسائلهم العلمية، من خلال الاستعانة بالإمكانيات التقنية والتجهيزات الطبية والمختبرية لدى الوزارة وإضافة مواد تخصصية تطبيقية في العلوم الصحية التي تخدم توجهات الجامعة وتخصصاتها وأهدافها الإستراتيجية في مناهجها التي تخدم أيضاً توجهات واحتياجات الوزارة وأهدافها الإستراتيجية.

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فيما تتضمن الاتفاقية مشاركة منسوبي الوزارة في إعداد المقررات التخصصية الصحية، وتطوير المناهج والخطط الدراسية ذات الصلة، والتعاون في عضوية اللجان والمجالس الاستشارية والإدارية التي تخدم اهتمامات الطرفين وفق الأنظمة المعمول بها بين الجهتين، وتبادل الخبرات العلمية والفنية والمهنية، والتعاون في مجالات الاستشارات والكفاءات المتخصصة بين الطرفين، والتعاون في تنفيذ التدريب التعاوني لطلاب الجامعة، وتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة في المجالات المتخصصة بين الطرفين.