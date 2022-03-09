“القنافذ” بمواجهة الدبابات.. كييف تستعد للهجوم (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - مع اقتراب القوات الروسية من العاصمة الأوكرانية كييف، حولت شركات المقاولات ورش الحدادة التابعة لها، إلى محطات لتصنيع الحواجز المعدنية المضادة للدبابات، والتي تُعرف باسم “القنافذ”، بالإضافة إلى تصنيع حواجز شائكة أصغر حجما، تهدف إلى إيقاف المركبات ذات العجلات.
وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن مستوى التهديد من قبل القوات الروسية بلغ أقصاه، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية مع الشعب أظهروا خلال الأسبوعين الماضيين “أننا لن نستسلم”.
وأوضح في تصريحات صحفية، أن القوات الروسية يمكنها أن تدمر البنية التحتية الأوكرانية، لكنها لن تدمر شجاعة الشعب الأوكراني الذي أظهر شجاعته.
وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن موسكو لم تهدد أبدا حلف النيتو ولا تشكل تهديدا له، مشددا على أنه يجب حل مسألة نقل الطائرات المقاتلة من بولندا إلى أوكرانيا بشكل عاجل.
وشدد زيلنسكي، على أن أوكرانيا ستواصل العمل لإجراء جولة رابعة من المحادثات بين كييف وروسيا.
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