أمانة جدة تستعيد أراضي حكومية بمساحة 121.500 ألف متر بنطاق بريمان

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في معالجة الظواهر السلبية والحد من نشأة العشوائيات بكافة أشكالها في جميع الأحياء، أزالت الفرق الميدانية (48) من الورش والمستودعات المخالفة بنطاق بريمان على مساحة إجمالية بلغت أكثر من (121) ألف متر مربع، شكلت تعديات لـ ورش ومستودعات عشوائية بحي الأجواد شرق المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية بريمان الفرعية تركي الذروي، أن الفرق الميدانية تمكنت من رصد احداثات بلا مستمسكات شرعية أو تراخيص بناء بحي “الأجواد” لـ (28) من المستودعات والورش العشوائية حيث باشرت آليات البلدية أعمال إزالة المواقع المخالفة والتي بلغت مساحتها (82.200) م٢ كما جرى رصد وإزالة (20) مستودعاً مخالفاً بلغت مساحتها (39.300) م٢ وأكد الذروي أن البلدية سوف تواصل حملاتها من خلال الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، و لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات .

وتهيب الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الاجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الاجراءات اللازمة حيالها.