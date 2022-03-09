الرئيس التنفيذي لـ«الدواجن»: مشروع المفرخة يسير وفق الزمن المحدد.. و4 مشاريع جديدة بقيمة 3 ملايين دينار

محمد بن مسعود - الدمام - قام الرئيس التنفيذي لشركة دلمون للدواجن عبدالهادي ميرزا بزيارة تفقدية لموقع بناء المفرخة الجديدة التابعة للشركة وذلك بمعية رئيس تنفيذي للشؤون الإدارية والمالية حسين عبدالمجيد فلاح وقائم بأعمال رئيس تنفيذي للعمليات عاطف الصالح، وخلال الزيارة تم الاطلاع على ما إذا كان العمل يسير وفق الخطة الزمنية والتي تتطلع الإدارة من خلالها للانتهاء من المشروع مع نهاية العام الجاري.

ويعتبر مشروع بناء المفرخة الجديدة واحدا من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تعمل عليها شركة دلمون للدواجن والذي من خلالها تتطلع الشركة لزيادة إنتاج الدواجن بنسبة 50%، من 9 آلاف صوص في السنة إلى 15 ألف صوص، فيما سيرتفع الإنتاج من 30 ألف دجاجة في اليوم إلى 45 ألف دجاجة، ما يشكل طفرة جديدة في زيادة إنتاج الدجاج اللاحم في مملكة البحرين.

وفيما يتعلق بالمشاريع التطويرية، فالعمل جارٍ على 4 مشاريع جديدة، منها تطوير خط الإنتاج الحديث بكلفة 1.5 مليون دينار، وتطوير القدرة الكهربائية والبنية التحتية بـ600 ألف دينار، ومخزن المجمدات بكلفة 800 ألف دينار، بالإضافة إلى خط إنتاج لتقطيع مصنعات الدجاج بقيمة 100 ألف دينار تم إنجازه وتشغيله، كما تم تحديث معدات مصنع العلف، والمذبح، وتواصل الشركة بذل الجهود من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز مساهمتها بمجال الأمن الغذائي في المملكة كما أن الشركة مستمرة في نشاط تطوير عملياتها الإنتاجية وبأيدٍ بحرينية، وتسعى ضمن خططها لتأهيل كوادرها الوطنية بما يتناسب مع تطوير صناعة الدواجن عالمياً.