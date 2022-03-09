طيران الخليج تكرم عددًا من أفراد طاقمها المتميزين لهذا الشهر

محمد بن مسعود - الدمام - قامت طيران الخليج مؤخراً بتكريم عدد من أفراد طاقمها المتميزين لهذا الشهر، والذين قاموا بواجبهم في خدمة مسافري الناقلة بكل تفان واخلاص؛ حيث كرّم القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي أفراد الطاقم المذكورين بحضور عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للناقلة.

في معرض تهنئتهم بهذا التكريم، عقّب القبطان العلوي «يسعدني إلقاء الضوء اليوم على هذه النخبة المتفانية من أفراد طاقمنا الذين لا يألون جهداً في تطبيق أعلى معايير الجودة على أدائهم لتحقيق رضى عملائنا الكرام. إننا لنفخر بامتلاك هذه الطواقم التي تمثل مملكة البحرين وناقلتها الوطنية كخير سفراء على ساحة صناعة الطيران العالمية؛ وأثق أن أداء هذا الطاقم المتميز سيشكل عاملاً مهماً من عوامل نجاح الناقلة المستمر والتحليق بها إلى فضاءات أرحب».

تجدر الإشارة أن الناقلة الوطنية تستمر في الاستثمار في تدريب وتطوير كفاءاتها البشرية، حيث تؤمن طيران الخليج بأهمية القوى العاملة لديها في دفع عجلة التطور للناقلة وتحقيق أهداف استراتيجيتها الموضوعة، والتي من أهمها أن تصبح الناقلة المفضلة لدى المسافرين في المنطقة.