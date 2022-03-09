مطعم خروف الشيف يستعد لافتتاح أول فروعه بالمملكة في مشروع الليوان بالهملة

محمد بن مسعود - الدمام - يستعد مطعم خروف الشيف Lamb Chef لافتتاح فرعه في مشروع الليوان – أحد المشاريع الواعدة التي تُطورها شركة عقارات السيف، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مملكة البحرين من خلال شركة لاما العقارية ذ.م.م بمنطقة الهملة في المحافظة الشمالية، ليكون أول فروع خروف الشيف في مملكة البحرين.

ويعتبر مطعم خروف الشيف من المطاعم الرائدة في المملكة العربية السعودية التي تقدم أكلات شعبية ومشوية مميزة بنكهات لذيذة. إذ نشأت فكرة تأسيسه على يد عبدالوهاب الغامدي ومحمد سرحان اللذين حوّلا هواية الطبخ إلى مطعم متخصص بشوي الذبائح ليقدم وجبات الخروف المشوي والمدفون والمظبي بتتبيلة تمزج ما بين النكهة اليونانية والأصالة السعودية، ولدى المجموعة الآن عدة فروع منتشرة على مستوى المملكة العربية السعودية، إضافة الى وجود فرعين في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف قائلاً: «نحن مسرورون عن الإعلان عن استعداد مطعم خروف الشيف والذي يعتبر واحد من أكثر المطاعم شهرة على مستوى المملكة العربية السعودية والخليج العربي لافتتاح فرعه في مشروع الليوان، وذلك لأول مرة على مستوى مملكة البحرين. سيشكل هذا الفرع إضافة نوعية للمشروع ويضفي مزيدا من التميز والتنوع ضمن مجموعة المتاجر ومراكز الضيافة التي افتتحت أبوابها مؤخراً في الليوان، لتخدم شريحة أكبر من الزوار من داخل وخارج المملكة. نحن على يقين من أن الليوان سيتحول في القريب العاجل الى وجهة سياحية تفضيلية للجميع من عوائل وافراد نظراً لما يملكه من مميزات الموقع الاستراتيجي ومرافق متعددة الاستخدمات في قطاعات الترفيه والتجزئة والضيافة والسكن تؤهله ليكون الخيار الأول للمواطنين والمقيمين والسياح».

بدوره، أضاف السيد عبدالوهاب الغامدي الرئيس التنفيذي لمجموعة مطاعم خروف الشيف في السعودية: «نحن سعداء بقرب افتتاح أول فروعنا في مملكة البحرين بمشروع الليوان لتلبية رغبات عملائنا هنا في تقديم أطيب مذاق. لقد كان الليوان بالنسبة لنا الخيار الأمثل للتوسع خارج المملكة العربية السعودية بفضل ما يقدمه المشروع من تسهيلات للمستثمرين واحتضانه لنخبة من الأسماء التجارية على مستوى المنطقة والعالم، ونطمح من خلال فرعنا الاول في البحرين لتوسعة رقعة زبائننا وتطوير تجربتنا في الضيافة، مستندين في ذلك الى الموقع الجغرافي المميز لليوان واستقطابه لشريحة كبيرة من الزوار».

من الجدير بالذكر أن مشروع الليوان يمتد على مساحة إجمالية قدرها 122,000 متر مربع مع إطلالة الجزء الشرقي على شارع وليّ العهد، ويحتوي المشروع على مزيج فريد من وجهات التسوق والترفيه حيث يضم 7 صالات عرض سينمائية بالإضافة إلى مركز ترفيهي يعد الأكبر من نوعه على مستوى المملكة. كذلك يحتوي المشروع على مركز رياضي متكامل إلى جانب مجموعة مميزة من المطاعم والمقاهي ومتاجر البيع لتقديم أفضل تجربة لزوار المشروع.