حريق ضخم بمستودعات نفط أوكرانية بعد قصف روسي

محمد بن مسعود - الدمام - قالت السلطات الأوكرانية أن حريقا ضخما اندلع في مستودعات النفط في منطقة جيتومير، وأوضحت خدمات الطوارئ الحكومية في البلاد أن الحريق نتج عن الضربات الجوية الروسية.

وأظهرت لقطات الفيديو جهود عناصر الدفاع المدني التي تهدف إلى السيطرة على الحريق الضخم.