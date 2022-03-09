اخبار الخليج – هيئة جودة التعليم والتدريب تعقد اجتماعًا مع مركز ناصر للتأهيل والتدريب

محمد بن مسعود - الدمام - عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب مُمَثَّلةً في إدارة عمليات الإطار الوطني، اجتماعًا مع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني عن بعد، بحضور مدير إدارة عمليات الإطار الوطني الأستاذة عصمت جعفر، ورئيس مؤهلات التعليم العام في الإدارة ذاتها الأستاذة دانة ربيعة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022.
ويأتي تنظيم الاجتماع؛ بهدف بحث سُبُل التعاون الممكنة بين الهيئة والمركز فيما يتعلق بالمؤهلات المهنية المُقَدَّمة من مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني.
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