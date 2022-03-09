اخبار الخليج – مباحثات ثنائية تضمنت أوجه التعاون والعمل المشترك في القطاع الصحي

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة صباح اليوم الأربعاء الموافق 9 مارس 2022م، مقر وزارة الصحة سعادة السيد نيتسان هورويتز وزير الصحة الإسرائيلي والوفد المرافق، والذي يزور مملكة البحرين في زيارة رسمية.

وتأتي هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد الإسرائيلي في إطار متابعة تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه على إثر اجتماعات سابقة، للتباحث بشأن الموضوعات الصحية والتي تشمل الاستعداد للطوارئ، وتدريب الممرضات، والاعتراف المتبادل برخص مزاولة المهن الطبية، وابتعاث المرضى للعلاج في دولة إسرائيل، إلى جانب برنامج زراعة الاعضاء.

وفي بداية اللقاء رحبت سعادة الوزيرة بالوفد الزائر مشيدةً بمستوى التعاون المتواصل القائم بين الجانبين، مؤكدة على أهمية الدفع بمسارات العلاقات بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل نحو آفاق أرحب وبما يعود بالنفع والنماء على البلدين، لا سيّما بِفُرص التعاون المشترك في مجالات الصحة والطب، وبما يحقق التطلعات المشتركة.

وخلال اجتماع الجانبين قدم سعادة الدكتور وليد بن خليفة المانع وكيل وزارة الصحة عرضا، حول المنظومة الصحية بمملكة البحرين، وما حققه النظام من إنجازات وتقدم خلال مسيرته التي تجاوزت ال_ 100 عام. هذا وقد تم بحث ومناقشة مجمل المواضيع التي وضعت على أجندة زيارة الوفد الزائر، والتطرق إلى آلية التعاون لخطة العمل المستقبلية.

وأكدت سعادة الوزيرة «الصالح»، أن مثل هذه اللقاءات والتطورات التي تشهدها العلاقات بين البحرين وإسرائيل سوف تنعكس على مواصلة مسيرة النهضة والتقدم التي تشهدها المملكة، مشيرةً إلى أنه سيتم تقديم الدعم المتبادل بما يخدم المصالح المشتركة، وتعزيز فرص التعاون بين الجانبين.

وقد أشاد الوفد خلال اللقاء بحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وبمتانة وتطور النظام الصحي في مملكة البحرين، وبمستوى كفاءة الطواقم الصحية الوطنية المؤهلة والتي تعمل بجد واجتهاد طبقاً للمعايير الدولية المعتمدة.

وفي ختام اللقاء أعربت سعادة وزيرة الصحة عن شكرها وتقديرها للتعاون والتنسيق المشترك المتواصل لتحقيق تطلعات التعاون بين الجانبين في المجال الصحي، علما بأن الوفد سوف يتضمن زيارات مختلفة لمرافق صحية مثل مستشفى الملك حمد الجامعي ومجمع السلمانية الطبي ومركز الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة الصحي، إضافة إلى زيارة للمجلس الأعلى للصحة.

الجدير بالذكر أن حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة إسرائيل قد وقعتا في فبراير 2022م مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الصحي، وذلك على هامش زيارة معالي السيد نفتالي بينيت رئيس وزراء دولة إسرائيل إلى مملكة البحرين، بما يشمل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات فيما بينهما، وترسيخ وتدعيم التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك كمكافحة الأوبئة العالمية وإدارة الطوارئ، وأنظمة المهن الطبية والصيدلة، والتعليم والتدريب والمحاكاة الطبية، وحماية البيانات في مجالات الطب والصحة العامة، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات وزيارات الاختصاصيين، وإقامة مشاريع اقتصادية وصحية مشتركة واسعة النطاق، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث الصحية والطبية.