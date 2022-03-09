اخبار الخليج – رئيسة جامعة البحرين تستقبل وفداً من مايكروسوفت البحرين وعمان 

محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت رئيسة جامعة البحرين، الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، في مقر الجامعة بالصخير، مدير عام شركة مايكروسوفت البحرين وعمان، الشيخ سيف بن هلال الحوسني وذلك يوم الأربعاء (9 مارس 2022).

وأشادت د. المضحكي بتوجيهات وأهداف حكومة مملكة البحرين في التحوّل الرقمي بصفته أحد أهم التوجهات الحكومية في سبيل تحقيق رؤية البحرين الاقتصاديّة 2030، وبما يدعم شراكات الجامعة مع مختلف المؤسسات العالمية مثل شركة مايكروسوفت، مما يرفع الإنتاجية ويعزز مستوى أمن وإدارة العمليات التقنية.

كما شاركت د. المضحكي مع الشيخ الحوسني تجربة جامعة البحرين في توظيف مختلف التقنيات – كالحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني – في التعليم العالي، بالإشارة إلى كلية تقنية المعلومات ومركز الابتكار السحابي ومركز التعلم الإلكتروني، وأكدت د. المضحكي أهمية الشراكة المثمرة مع شركة مايكروسوفت وبالأخص في توظيف التقنيات والشهادات الاحترافية التي حصل عليها موظفو الجامعة خلال السنوات السابقة والتي أسهمت في إنجاح عملية التحول الرقمي بجامعة البحرين.

من جانبه تطرق مدير عام شركة مايكروسوفت البحرين وعمان، إلى البرامج التدريبية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات أعضاء هيئة التدريس والطلبة، لتحسين مهاراتهم الفنية وتطوير قدراتهم في مجالات تقنية المعلومات والخصائص التي توفرها شركة مايكروسوفت عبر برنامج (Microsoft Teams).

وتناول اللقاء مساهمة أنشطة شركة مايكروسوفت في تمكين المؤسسات التعليمية، وتطوير مهارات وقدرات أعضائها في مجال تقنية المعلومات، وترسيخ التعلم الإلكتروني عبر المنصات الرقمية.

وحضر اللقاء كل من مديرة قطاع التعليم لمملكة البحرين وسلطنة عمان في مايكروسوفت إخلاص بنت إبراهيم العبدواني، والمدير الإقليمي لقطاع التعليم في مايكروسوفت الشرق الأوسط حمد أحمد الساعي، وأخصائي الفصول الحديثة وحلول مايكروسوفت أحمد إبراهيم.

وحضر اللقاء من جامعة البحرين: نائب الرئيس لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية الدكتور أسامة عبدالله الجودر، وعميد كلية التعليم التطبيقي الدكتور محمد عبدالله باقر، والأستاذ المساعد في كلية الهندسة الدكتور فؤاد محمد الأنصاري، ومدير مركز تقنية المعلومات وائل محمد عطية.