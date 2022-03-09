شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لدعم مستفيدي صندوق الشهداء والمصابين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، بهدف تأهيل أبناء مستفيدي الصندوق وفتح آفاق وظيفية لهم في التخصصات المتعلقة بالصناعات العسكرية.

ومثل الاتفاقية من جانب الصندوق معالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، فيما مثل الشركة المهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد الرئيس التنفيذي لشركة SAMI، بحضور عددٍ من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز الدور التنموي والاجتماعي للصندوق من خلال مشاركة وتمكين مستفيدي الصندوق الراغبين في دراسة التخصصات المتعلقة في برامج ومجالات قطاع الصناعات العسكرية في المملكة.

كما تأتي المذكرة المبرمة بين الجهتين في إطار تحقيق أهداف الصندوق في تعزيز الدور التنموي للمستفيدين، وذلك بتقديم برامج وأنشطة ينعكس أثرها على أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من أجل توفير حياة كريمة مستدامة وآمنة لهم.