شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة .. إطلاق تقنيات مبتكرة في معرض الدفاع العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تطوير مضاد لأنظمة الطائرات من دون طيار محليا .. وبدء الانتاج العام المقبل.

عدد كبير من التقنيات التي تستعرضها 600 جهة مشاركة في معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، هي تقنيات تطلق لأول مرّة على مستوى العالم أو تعرض لأول مرّة خارج دولها الأم، الأمر الذي يعكس مكانة معرض الدفاع العالمي والمملكة كمنصة دولية للتقنية والابتكار والفرص التجارية في مجال الدفاع والأمن.

وعلى هامش المعرض تمّ إطلاق مضاد لأنظمة الطائرات من دون طيار، والذي تمّ تطويره محليّاً بدءاً من الفكرة إلى التصميم ووصولاً إلى الإنتاج الذي من المتوقع أن يبدأ في الربع الأول من العام المقبل.

ويوفر النظام الاعتراضي من "مارس" والمزوّد بتقنيات الذكاء الاصطناعي حلاً ذكياً وفعالاً من حيث التكلفة حيث تصل الوفورات إلى أكثر من 80% مقارنة بتكلفة المضادات التقليدية الأخرى، وهو قادر على التعامل مع الفئة الأولى والثانية من الطائرات بدون طيار وجهاً لوجه من مسافة 5 كلم تقريباً.

من برامج التدريب العسكري إلى أنظمة المراقبة والاتصال عبر الاقمار الصناعية إلى أنظمة استخبارات الأمن السيبراني، تشكل النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي نافذة إلى مستقبل القطاع عالمياً ومنصة لاستكشاف الحلول لأهم التحديات وحفز الابتكار في شتى قطاعات الدفاع والأمن عبر البر والبحر والجو والفضاء وأمن المعلومات.

وتستعرض شركة Hawkeye360 أول كاشف إشارات تجاري قادر على تتبع أنظمة الدفاع الثابتة باستخدام بيانات من الأقمار الاصطناعية وبرامج متطورة لتوضيح الصور، بينما يقدّم العارضين أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية الأكثر تطوراً وسرعةً في العالم، بما في ذلك نظام JetWave MCX من شركة Honeywell، وهو نظام قادر على أداء مهمات متنوعة ومعقدة.

وعلى مستوى برامج التدريب، تقدم شركة Inveris حلول التدريب بتقنية الواقع المعزز، فيما تستعرض شركة PKL Services برنامج التدريب OmniSpec لأعمال الصيانة والإصلاح والترميم.

ولأول مرّة خارج الولايات المتحدة، تستعرض شركة L3Harris مركبة Iver4 900 UUV في مجال الأنظمة غير المأهولة في العمليات البحرية والتي تتميز باستخداماتها التجارية والعسكرية الواسعة.

ولتمكين القادة وأصحاب القرار، تقدّم شركة لوكهيد مارتن نظام Diamond Shield متعدد المجالات الذي يعمل على أتمتة كامل دورة القيادة والتحكم بتقنية الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية اتخاذ القرار، بينما تقدم شركة RESecurity منصة CONTEXT للأمن السيبراني المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح إجراء تحقيقات رقمية واسعة النطاق.

وفي مجال الطب العسكري، كشفت شركة Sam Medical عن منتج Chest Seal وهو ضمّاد يساعد على التئام ومعالجة جروح الصدر حتى عند درجات الحرارة المرتفعة مما يساهم في إنقاذ الجنود في الخطوط الأمامية.

يذكر بأن معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الرياض كل عامين استقطب في نسخته الأولى التي تسري فعالياتها بين 6 و9 مارس 2022 حوالي 600 جهة عارضة و100 وفد عسكري وآلاف الزوار يمثلون 85 دولة