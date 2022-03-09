أمير الجوف يبحث تعزيز الاستثمارات وتذليل المعوقات بالقريات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

بحث صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، سبل تعزيز الاستثمارات بمحافظة القريات وتذليل التحديات التي تعترض المستثمرين والمشروعات.

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه اليوم، رجال وسيدات الأعمال بالمحافظة، ضمن جولته التفقدية على المحافظة.

واستعرض الأمير فيصل بن نواف خلال اللقاء الفرص الاستثمارية التي تزخر بها المحافظة، مطلعًا على ملاحظات ومقترحات المستثمرين، كما ناقش تذليل التحديات أمام قطاع الأعمال بالمحافظة.

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وأكد سموه لرجال وسيدات الأعمال حرص إمارة المنطقة على دعم الاستثمارات ومشروعات القطاع الخاص في محافظات الجوف، مشيرًا إلى خطط الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، ودفع عجلة النمو، ما يتطلب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص التوظيف.