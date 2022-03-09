مستشارة زيلينسكي: كييف لن تسقط.. ومتمسكون بالانضمام لـ«الناتو»

محمد بن مسعود - الدمام - في مسعى للتخفيف من وطأة التصريحات المفاجئة والغاضبة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن بلاده لم تعد ترغب في الانضمام إلى حلف «الناتو»، اعتبرت مستشارته يفغينيا كرافشوك أن التصريحات فهمت بشكل خاطئ. وأفادت في تصريحات أوردتها قناة «العربية» اليوم (الأربعاء)، بأن زيلينسكي قال إن بلاده غير جاهزة أو مؤهلة الآن للانضمام، مؤكدة «ما زلنا نرغب في الانضمام للحلف بالمستقبل». واعتبرت أن روسيا ليست قادرة على السيطرة على المدن الكبرى على الرغم من مرور أسبوعين على غزوها.

ووصفت مستشارة زيلينسكي كييف بأنها «قلعة صامدة» ولن تسقط، مؤكدة أن الجيش الروسي يواجه الشعب الأوكراني وليس فقط القوات المسلحة. وقالت إن بلادها تسعى في هذه المرحلة للحصول على الأسلحة لمواصلة القتال. وتوقعت أن تنشر موسكو بعض الفيديوهات المفبركة لزيلينسكي مستسلماً، مشددة على أن هذا لن يحصل أبداً، وأن الرئيس الأوكراني سيدافع كما بقية الأوكرانيين عن البلاد حتى آخر رمق.

وحول احتمال أن تكون هناك حكومة تعمل في المنفى في حال سقطت العاصمة، أكدت مجدداً أن «هذا لا يمكن تخيله، وأن البلاد بمواطنيها صامدة». وحذرت من تعرض الروس للمنشآت النووية خصوصاً في تشيرنوبل وزابوريجيا، معتبرة أن مثل تلك التصرفات تهدد أوروبا برمتها.

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ويطوي الغزو الروسي لأوكرانيا أسبوعه الثاني (اليوم الـ 14) وسط تأكيد العديد من الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة أن الجيش الروسي يواجه مقاومة شرسة في أراضي الجارة الغربية على الرغم من تحقيقه بعض التقدم في الجنوب والشرق الأوكراني.