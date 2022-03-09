اخبار الخليج – «المرور»: ضبط سائق دراجة رباعية (23 عامًا) إثر قيامه بعدة مخالفات مرورية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط سائق دراجة رباعية (23 عامًا) إثر قيامه بعدة مخالفات مرورية في منطقة سلماباد، معرضًا بذلك حياته والآخرين للخطر، ويجري استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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