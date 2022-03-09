الرئيس الأوكراني: القوات الروسية لن تدمر شجاعة الشعب “ولن نستسلم”

محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن مستوى التهديد من قبل القوات الروسية بلغ أقصاه، مؤكدًا أن القوات الأوكرانية مع الشعب أظهروا خلال الأسبوعين الماضيين “أننا لن نستسلم”.

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن القوات الروسية يمكنها أن تدمر البنية التحتية الأوكرانية، لكنها لن تدمر شجاعة الشعب الأوكراني الذي أظهر شجاعته.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن موسكو لم تهدد أبدا حلف النيتو ولا تشكل تهديدا له، مشددا على أنه يجب حل مسألة نقل الطائرات المقاتلة من بولندا إلى أوكرانيا بشكل عاجل.

وشدد زيلنسكي، على أن أوكرانيا ستواصل العمل لإجراء جولة رابعة من المحادثات بين كييف وروسيا.

كانت منظمة العفو الدولية، أكدت في وقت سابق أن غارة روسية أدت إلى مقتل 47 مدنيا في 3 مارس بمدينة تشيرنيهيف “قد تشكل جريمة حرب”.

وانتهت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، دون التوصل إلى حلول لفض الصراع الذي انتهى من أسبوعه الثاني على التوالي، وأدلى إلى فرار أكثر من مليون ونصف المليون مواطن أوكراني، فيما خلف مئات الضحايا من المدنيين الأوكرانيين، والعسكريين من الطرفين.