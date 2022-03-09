روسيا: الولايات المتحدة أعلنت الحرب الاقتصادية علينا

محمد بن مسعود - الدمام - أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت الحرب الاقتصادية على روسيا، بعد قراراتها الأخيرة، وخصوصا حظر النفط الروسي.

وأوضح في تصريحات منذ قليل، أن روسيا رصدت اضطرابا في سوق الطاقة “لا نعرف مداه”، مشيرا روسيا ستدافع عن مصالحها في ظل العقوبات الغربية.

وقال إن العالم يجب أن يعرف الحقيقة بشأن البرامج البيولوجية في أوكرانيا، مشددا على أن روسيا كانت وستبقى ضامنا موثوقا لأمن الطاقة في أوروبا والعالم.

وفي وقت سابق أكدت مديرة إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن العملية العسكرية في أوكرانيا كانت ضرورية بعد الاعتداء لثماني سنوات على منطقة دونباس.

وأوضحت في تصريحات صحفية، أن هدف العملية العسكرية إنقاذ سكان دونباس واجتثاث النازية ونزع سلاح أوكرانيا.

وأشارت مديرة إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية إلى أن القوات الأوكرانية تضم كتائب متطرفة، مؤكدة أن روسيا استطاعت أن تثبت استخدامها الأسلحة الفوسفورية والمحرمة.

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وشددت على أن روسيا لا تهدف لاحتلال أوكرانيا أو انتهاك سيادتها أو تغيير السلطة فيها، مؤكدة أن دول النيتو تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في الأزمة الأوكرانية.

وأوضحت أن القوات الروسية ستنفذ الأهداف التي تم تحديدها لإعادة أوكرانيا إلى وضعها الحيادي، متابعة: ” نأمل أن يتم ذلك عبر المحادثات”.