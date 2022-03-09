محمد بن مسعود - الدمام - من المترقب ان تشهد عمومية شركة بتلكو في الـ30 زمن مارس الحالي، اعتماد توصية مجلس الادارة، بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين المسجلين (ما عدا اسهم الخزينة) قدرها 30 فلس للسهم الواحد، أو 30% من رأس المال المدفوع، والبالغة اجماليا حوالي 49.8 مليون دينار للسنة المالية 2022.

كانت هذه تفاصيل خبر عمومية «بتلكو» في 30 مارس تنظر في مقترحات توزيع أرباح نقدية بقيمة 49.8 مليون دينار عن عام 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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