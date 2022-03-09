أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية تأصيل العلمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم في مكتبه بمقر ديوان الإمارة في مدينة بريدة، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالقصيم الدكتور فهد المطلق ورئيس مجلس إدارة جمعية تأصيل العلمية الدكتور منصور الصقعوب وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان.

وأشار سمو أمير القصيم إلى جهود الجمعية التي تسهم في نشر العلم والتعليم ونشر المعرفة من خلال توظيف أحدث الوسائل والتطبيقات الحديثة في هذا المجال، مشيدًا سموه برسالة الجمعية في تأصيل العلم الشرعي وإيصاله إلى مختلف طلاب العلم.

واستمع سمو أمير القصيم خلال الاستقبال إلى شرح موجز من رئيس مجلس إدارة جمعية تأصيل العلمية عن أهداف الجمعية لنشر العلوم الإسلامية الصحيحة بين جميع أفراد المجتمع وتبصيرهم بأمور دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة.

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وفي نهاية الاستقبال تسلّم سمو أمير القصيم من رئيس مجلس إدارة الجمعية التقرير السنوي للجمعية الذي يرصد الجهود المبذولة خلال تلك الفترة.