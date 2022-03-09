من جهته أوضح وكيل الأمين للمشاريع المهندس عبدالله الرياعي بأنه يتعين على الجهة الخدمية تعريف ممثليها وفريق العمل الخاص بها داخل المكاتب التنسيقية و ربطهم إلكترونياً، بالإضافة لتجهيز المخططات الجغرافية لمسارات الحفرية المطلوب إصدار تصريح حفر لها، و تجهيز خطة الأمن والسلامة بالموقع ، وتجهيز خطة التحكم المروري في حال الحاجة لإغلاق أحد الشوارع.
و أكد الرياعي بأهمية تقديم طلب إصدار التصريح قبل بدء الحفر المخطط بمدة كافية للسماح بنشر الطلب على كافة الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها .
والجدير بالذكر فإن أمانة عسير تؤكد حرصها على تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة بما يسهم في تحسين مستوى رضا المستفيدين.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة عسير تصدر أول تصريح إلكتروني لأعمال الحفر بالمنطقة عبر نسق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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