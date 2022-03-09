أمانة عسير تصدر أول تصريح إلكتروني لأعمال الحفر بالمنطقة عبر نسق

أصدرت أمانة عسير أول تصريح إلكتروني بالمنطقة و ذلك للأعمال الحفر عبر خدمة " نسق " ، و تأتي هذه الخدمة تسهيلا للجهات الخدمية ، حيث تتيح لهم أو من يمثلهم التقدم لطلب الحصول على تصريح أعمال الحفر ، و ذلك بهدف التنسيق مع باقي الجهات قبل البدء بأعمال الحفر و تقديم احدى خدمات المرافق العامة .

من جهته أوضح وكيل الأمين للمشاريع المهندس عبدالله الرياعي بأنه يتعين على الجهة الخدمية تعريف ممثليها وفريق العمل الخاص بها داخل المكاتب التنسيقية و ربطهم إلكترونياً، بالإضافة لتجهيز المخططات الجغرافية لمسارات الحفرية المطلوب إصدار تصريح حفر لها، و تجهيز خطة الأمن والسلامة بالموقع ، وتجهيز خطة التحكم المروري في حال الحاجة لإغلاق أحد الشوارع.

و أكد الرياعي بأهمية تقديم طلب إصدار التصريح قبل بدء الحفر المخطط بمدة كافية للسماح بنشر الطلب على كافة الجهات المعنية والتنسيق فيما بينها .

والجدير بالذكر فإن أمانة عسير تؤكد حرصها على تحسين جودة مستوى الخدمات البلدية المقدمة بما يسهم في تحسين مستوى رضا المستفيدين.