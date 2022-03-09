ضبط 1,272,000 قرص إمفيتامين بحوزة وافدين عربيين

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط (1,272,000) قرص إمفيتامين مخدر بحوزة وافدَيْن بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية قاما بتهريبها إلى المملكة مخبأة في شحنة برتقال، وقد تم القبض عليهما بمنطقة الرياض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.



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