وبهذه المناسبة، قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على مسابقة القرآن الكريم الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: إنَّ مسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، تأكيدٌ لعناية المملكة بالقرآن الكريم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وصولًا إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف آل الشيخ أن المسابقة أضحت معلمًا من معالم التنافس الشريف بين أبناء دوت الخليج في حفظ كتاب الله الكريم، وتلاوته وتجويده، منوهًا بالدعم الكبير الذي تلقته الوزارة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- لتنفيذ المسابقات القرآنية المحلية والدولية، الأمر الذي يسهم في حفظ أوقات أبنائنا وبناتنا من الشبهات المنحرفة، ويجعلهم لَبنات صالحة تخدم دوت الخليج والمجتمع.
وبيّن الوزير أن المسابقة تستمر حتى العاشر من شعبان، ويتنافس فيها (119) متسابقًا ومتسابقة، ويحكم فيها نخبة من المحكمين والمحكمات، وسيكون الحفل الختامي للبنين في يوم الجمعة 15 من شعبان، والحفل الختامي للبنات يوم السبت 16 من شعبان.
كانت هذه تفاصيل خبر برعاية خادم الحرمين انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ23 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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