شكرا لقرائتكم خبر عن «مجلس التعاون» يؤكد أهمية تعزيز وتنمية العلاقات مع استراليا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية تعزيز وتنمية العلاقات الخليجية - الأسترالية، لخدمة المصالح المشتركة.

‏جاء ذلك خلال اجتماع الأمين العام لمجلس التعاون ، مع سفير أستراليا لدى المملكة مارك دونوفان، اليوم الأربعاء في مقر الأمانة العامة بالرياض.

‏وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التي تربط دول مجلس التعاون وأستراليا، وسبل تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات، والتعاون الاقتصادي والوسائل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

‏واستعرض الجانبان آخر تطورات مفاوضات التجارة الحرة وأهمية استكمالها تعزيزًا للمصالح المشتركة للطرفين.